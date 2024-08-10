وخطفت النرويجية كواندا سولفريد الميدالية الذهبية برقم أولمبي جديد بعدما رفعت 275 كيلوغراما، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى نيسي داخوميس من الإكوادور.

ونجحت سارة سمير في رفع 268 كيلوغراما في المجموع.

وهي الميدالية الأولمبية الثانية في مسيرة سمير التي أحرزت برونزية وزن 69 كلغ في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وهذه ثاني ميدالية لمصر في أولمبياد باريس، بعد برونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة، التي حصدها في الأسبوع الأول من الألعاب.