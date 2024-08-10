وتعود هذه الميداليات الذهبية لكل من الجزائر وتونس والبحرين والمغرب.

والإنجاز الذي حققته الجزائر بذهبيتي باريس 2024، لم يتحقق سابقا، حيث حصلت عليهما، بخلاف المرات السابقة، في رياضتي الجمباز والملاكمة، عن طريق اللاعبتين كيليا نمور، في الجمباز، وإيمان خليف في الملاكمة.

وكانت نجمة الجمباز الجزائرية كيليا نمور (17 عاما) أول من أهدت الجزائر والعرب أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس، بعد أن قدمت أداء مذهلا على العارضتين غير المتماثلتين.

أما تونس، فحصلت على 3 ميداليات ملونة، هي الذهبية والفضية والبرونزية، عن طريق اللاعبين، فراس القطوسي الذي اقتنص الذهبية في رياضة التايكواندو بوزن أقل من 80 كيلوغراما.

وحصل فارس فرجاني بإحرازه فضية مسابقة الحسام، إثر خسارته أمام الكوري الجنوبي سانغوك أوه 11-15 في المباراة النهائية.

وأضافت تونس برونزية عن طريق لاعب التايكواندو محمد خليل الجندوبي بعد فوزه على منافسه الإسباني أدريان فيسنتي يونتا بوزن 58 كيلوغراما.

أما البحرين، فحصلت على ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات عن طريق لاعبتها وينفرد يافي، ثم الفضية في سباق 400 متر عن طريق اللاعبة سلوى عيد.

وللمغرب، حقق البطل الأولمبي سفيان البقالي ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للرجال في أولمبياد باريس 2024، فيما حصل على برونزية كرة القدم بعد أن سحق منتخب مصر الأولمبي بسداسية نظيفة.

وحصل الأردن على فضية في بطولة التايكواندو بوزن أقل من 68 كيلوغراما عن طريق لاعبه زيد عبد الكريم بعد خسارته أمام الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف.

وأخيرا، أحرز المبارز المصري محمد السيد برونزية مسابقة السيف في أولمبياد باريس، مانحا الميدالية الوحيدة لبلاده حتى الآن بعد تغلّبه بالنقطة الذهبية 8-7 على المجري تيبور أندرافسي.