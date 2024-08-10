وأشارت تقارير صحفية عدة إلى أن اللاعب تلقى العديد من العروض الأوروبية، ويرحب بفكرة الرحيل عن الهلال، ولكن ناديه يرفض التخلص منه ويتطلع لتجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2025.

دائما كان ما يجري داخل أروقة الهلال يبقى داخله ولا يخرج للعلن، ولكن مالذي اختلف هذه المرة.

وللحديث عن الموضوع قال الإعلامي الرياضي طارق النوفل في حديث لـبرنامج هجمة مرتدة على "سكاي نيوز عربية":