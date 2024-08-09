وحصدت العداءة البحرينية وينفريد يافي الميدالية الذهبية فيسباق 3000 متر موانع سيدات يوم الثلاثاء الماضي.

وتوجت ماريلييدي باولينو من جمهورية الدومينيكان بالميدالية الذهبية، متفوقة على سلوى عيد ناصر بينما حصدت البولندية ناتاليا كاتشماريك الميدالية البرونزية.

وتأهلت العداءة البحرينية، بطلة العالم عام 2019، إلى نهائي سباق 400 متر بتصدرها السلسلة الأولى بزمن 49.08 ثانية يوم أمس الأول.