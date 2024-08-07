وخلال النزال الذي جرى ظهر الأربعاء، انتصرت لاعبة التايكواندو السعودية في لقاء متقارب، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، لتتأهل لدور ربع النهائي من المنافسات.

وكانت الإسرائيلية قد انتصرت في الجولة الأولى، لتعود دنيا وتنتصر بالمجموعتين اللاحقتين، وتحقق انتصارا مهما.

وكانت سامبرغ المرشحة الأبرز للفوز، بعد تحقيقها برونزية أولمبياد طوكيو 2020.