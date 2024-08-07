حققت البعثات العربية 4 ميداليات في الألعاب الأولمبية، حتى الآن، وضمنت ميداليتين أخرتين، في كرة القدم، وفي الملاكمة النسائية بفضل إيمان خليف.
وبينما ندخل اليوم 12 في المنافسات الأولمبية، تلوح بعض الميداليات للعرب بالأفق، هنا أبرز الفرص العربية لتحقيق الميداليات، في يوم الأربعاء:
التايكواندو
- التونسية إكرام ظهري وصلت دور الـ16 في تايكواندو النساء لوزن 49 كغ، تمتلك فرصة بالوصول لنصف النهائي والمنافسة على ميدالية، الأربعاء.
- السعودية دنيا أبو طالب وصلت دور الـ16 في تايكواندو النساء لوزن 49 كغ، لديها فرصة بالوصول لنصف النهائي والمنافسة على ميدالية، الأربعاء.
- المغربية أميمة البوشتي وصلت دور الـ16 في تايكواندو النساء لوزن 49 كغ، لديها فرصة بالوصول لنصف النهائي والمنافسة على ميدالية، الأربعاء.
- التونسي محمد جندوبي وصل دور الـ16 في التايكواندو الرجالي لوزن 58 كغ، له فرصة بالوصول لنصف النهائي والمنافسة على ميدالية، الأربعاء.
- الفلسطيني عمر ياسر إسماعيل وصل دور الـ16 في التايكواندو الرجالي لوزن 58 كغ، له فرصة بالوصول لنصف النهائي والمنافسة على ميدالية، الأربعاء.
رفع الأثقال
- التونسي كريم بن هنية سينافس في مسابقة رفع الأثقال لوزن 73 كغ، هو بين 12 رباع وصلوا النهائيات، حيث سيتنافسون على الميداليات الأربعاء.
المصارعة
- المصارع الجزائري عبد الكريم أوكالي ينافس في تصفيات المصارعة الرومانية لوزن 77 كغ.
- المصارع المصري محمد السيد وصل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية لوزن 67 كغ.
- المصارع التونسي سليمان نصر وصل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية لوزن 67 كغ.
- المصارع الجزائري سعيد اسماعيلي وصل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية لوزن 67 كغ.
- المصارعة الجزائرية ابتسام دودو تنافس في تصفيات 50 كغ في المصارعة الحرة.
- المصارع المصري محمد متولي وصل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية لوزن 87 كغ.
- المصارع الجزائري بشير سيد عزارة وصل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية لوزن 87 كغ.
- المصارع المصري محمد جبر سينافس على برونزية المصارعة الرومانية لوزن 97 كغ.
سباق العدو
- في نهائي سباق 3000 متر حواجز، مساء الأربعاء، سيشارك 4 عدائين عرب، وهم التونسيان أحمد جزيري ومحمد أمين جهيناوي، والمغربيان محمد تندوفت وسفيان البقالي، والأخير هو حامل اللقب والمصنف أولا على العالم.