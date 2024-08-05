وقالت اللجنة إنها على اتصال بمسؤولي اللجنة الأولمبية الإسرائيلية بشأن "مسألة حساسة"، لكنها لم تذكر تفاصيل.

والخميس فاز بالتشيك بالميدالية البرونزية في وزن 100 كيلوغرام، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس.

وأشاد بالتشيك في منشوراته بجنود الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون في غزة، كما نشر صورة لقذائف المدفعية مع عبارة "مني بكل سرور".

وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الإسرائيلية يائيل أراد إن بالتشيك لم يكتب على القذائف بنفسه، مشيرة إلى أنه حذف تلك المنشورات بمحض إرادته.

وتابعت: "لم يكن المنشور ضد أي دولة، بل كان ضد منظمة حماس الإرهابية"، التي تسعى إسرائيل للقضاء عليها في الحرب.

يشار إلى أن مدرب بالتشيك هو أورين سمادجا، الذي قتل ابنه عمر في غزة قبل أقل من شهرين.