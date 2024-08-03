ووسط جدل كبير ساد حول النزال، واستقبال حافل من عشرات الجزائريين الذين حضروا في الحلبة، استطاعت خليف التفوق طوال جولات النزال الثلاثة.

ومع نهاية النزال، وجهت خليف كلمة لمنافستها الهنغارية آنا هاموري، قبل أن تنهار بالبكاء بعد إعلان فوزها.

وبهذا الانتصار، ضمنت خليف ميدالية أولمبية، حيث تأهلت لنصف نهائي المنافسات، وفي حال خسارتها ستحصل على البرونزية على أسوأ تقدير.

وتعرضت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف لاتهامات وجهت لها بأنها بالحقيقة "رجل"، ومنافساتها في مسابقة للنساء في الأولمبياد، هو أمر ظالم.

وكانت الملاكمة الجزائرية قد أثارت الجدل قبل أيام، بعد انتصارها على الإيطالية أنجيلا كاريني، بعد انسحاب الأخيرة التي أشارت إلى أنها "لم تتعرض لمثل هذا اللكم في حياتها".