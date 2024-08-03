قصة آدم تمثل حزنا كبيرا في الشارع المصري، فهو كان لاعب جمباز مصري، قرر الهجرة إلى تركيا، للحصول على فرصة أفضل من الناحية الرياضية.

اسمه عبد الرحمن مجدي، وطلبت منه تركيا تغيير اسمه إلى آدم أصيل، عند حصوله على الجنسية التركية والانتقال إليها.

ولد عبد الرحمن في محافظة الإسكندرية، لأبوين مصريين، ولعب باسم مصر من عام 2010 حتى 2017، ولكن سافر إلى تركيا عام 2017، وتم تجنيسه للعب باسم تركيا، وكان من ضمن شروط حصوله على الجنسية، تغيير اسمه إلى اسم تركي وهو آدم أصيل.

توالت بعدها الإنجازات لأصيل، حيث أصبح بطل العالم عام 2022 وبطل أوروبا عام 2023 في منافسات الأجهزة الحلقية بالجمباز.

ووعد أصيل بتحد كبير: "الآن أنا في نهائيات المسابقة في الأولمبياد.. سأكون على منصة التتويج بالميدالية الأولمبية في الرابع من أغسطس".