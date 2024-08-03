وتقدم جولي بشكوى بعد تلقيه تهديدات وهجمات عبر الإنترنت بسبب ما بدت أنها محاكاة ساخرة للوحة ليوناردو دافنشي "العشاء الأخير".

وأثار المشهد غضب الكنيسة الكاثوليكية والسياسيين من اليمين المتطرف في فرنسا وتيار اليمين المحافظ في الولايات المتحدة.

واعتذر منظمو دورة باريس 2024 لاحقا قائلين إنه لم يكن هناك أينية لإظهار عدم الاحترام تجاه أي مجموعة دينية.