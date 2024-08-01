وذهبية الصدر هي الثالثة لمارشان في مركز لا ديفينس أرينا، لكن السباح الفرنسي (22 عاما)، أصبح أول من يفوز بميدالية في السباقين الصعبين.

وحتى السباح الأميركي العظيم مايكل فيلبس، الذي يقود مدربه السابق السباح الفرنسي حاليا، لم يحقق ذلك.

ومع علو صوت هتافات الجماهير باسمه مع كل ضربة في الماء "ليون-ليون"، تفوق مارشان في كل متر من سباق الصدر قبل أن ينهيه في دقيقتين و05.85 ثانية.

وحصل الأسترالي زاك ستابليتي كوك، بطل 2021 في طوكيو، على الميدالية الفضية، فيما نال الهولندي كاسبر كوربو الميدالية البرونزية.

وتسبب مارشان الذي فاز بسباق فردي متنوع يوم الأحد الماضي، في زيادة مستويات الصوت في القاعة عندما أضاف ذهبية سباق 200 متر صدرا إلى ذهبية الفراشة.

وفي سباق الفراشة تفوق على الهنغاري كريستوف ميلاك حامل الرقم القياسي العالمي وحامل اللقب الذي اكتفى بالمركز الثاني فيما حصد الكندي إيليا كارون الميدالية البرونزية.

وعلى النقيض من سباق الصدر اللاحق، ظل مارشان متأخرا حتى اللفة الأخيرة عندما تفوق على ميلاك واندفع للفوز بالذهبية.

وعاد للوقوف على منصة التتويج، حيث حيا الجماهير التي كانت تغني النشيد الوطني، ثم خرج سريعا للاستعداد لسباق الصدر.