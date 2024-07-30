وسطر المهاجم إبراهيم عادل اسمه من ذهب، وكان النجم اللقاء، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 40 و62، وقلصت إسبانيا النتيجة بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله صامويل أوموروديون.

وبهذا الانتصار المهم، تصدر المنتخب المصري مجموعته الثالثة، بينما حلت إسبانيا ثانية.

وأصبح حلم الوصول للمربع الذهبي، وتحقيق ميدالية كروية أولمبية، واردا جدا، حيث ستواجه مصر وصيف المجموعة الأخيرة، التي تضم اليابان ومالي والباراغواي وإسرائيل.