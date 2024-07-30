وبينما تلقى سانتوس إنذارا تقرر استبعاد فييرا من الأولمبياد، وذلك بعدما ردة فعلها التي وصفت بـ"لعدوانية" عندما تم مواجهتها بخطئها.

وقد انتشرت أخبار تفيد أن السباحة البرازيلية وصديقها غادرا القرية الأولمبية دون إذن لزيارة برج إيفل، مما دفع اللجنة الأولمبية البرازيلية إلى تحديد مصيرها بناء على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد شاركت فييرا صورة مع متابعيها على تطبيق "إنستغرام" وهي أمام برج إيفل خلال جولة لها بالعاصمة الفرنسية باريس.