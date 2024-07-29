وخلال منافسات كرة القدم، تضع اللجنة المنظمة أعلام جميع المنتخبات الأولمبية المشاركة، وعددها 16، في أعلى الاستاد.

ومما لفت النظر فورا، مجاورة العلم العراقي إلى جانب العلم الإسرائيلي، خلال جميع ملاعب كرة القدم.

هذا الأمر، دفع البعثة العراقية لتقديم طلب للمنظمين، بإزاحة العلم الإسرائيلي، وهو ما تم رفضه فورا من اللجنة المنظمة.

يذكر أن العراق وإسرائيل، يشاركان بمنافسات كرة القدم للرجال.