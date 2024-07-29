وانتقدت بدر، خلال حديثها مع وسائل إعلام مصرية، التنظيم الفرنسي للأولمبياد، والمشاكل اللوجستية واليومية التي تعاني منها بعثة الفريق المصري.

وأشارت: "نعاني من الإقامة في القرية الأولمبية بفرنسا، واجهنا العديد من الصعاب"، موضحة أن هناك بعض الشكاوى من البعثة بسبب سوء جودة الأطعمة، بالإضافة إلى عدم توافر وسائل نقل داخلية تنقل اللاعبين إلى أماكن التي تقام عليها الفعاليات".

وأكد حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، كريم هنداوي، حديث بدر، مشيرا إلى أن الفريق يعاني من "سوء الإقامة" في القرية الأولمبية.