وجاء في بيان للنيابة العامة الفرنسية أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قدّم بلاغا بشأن التهديدات بالقتل، وستتولى التحقيق الهيئة الوطنية لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.

وكانت إسرائيل قد أبلغت فرنسا الخميس بتعرّض رياضييها لمضايقات إلكترونية وبحصول تسريب لبيانات شخصية، موجّهة أصابع الاتهام إلى جماعات مدعومة من إيران.

إلى ذلك أعلنت النيابة العامة الفرنسية أنها تحقق في جرائم كراهية معادية للسامية يشتبه بوقوعها خلال مباراة كرة قدم بين إسرائيل وباراغواي السبت في باريس تخلّلها إطلاق هتافات ورفع لافتات على صلة بالحرب الدائرة في غزة.

وانتهت المباراة بفوز باراغواي على إسرائيل 4-2.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد حذر نظيره الفرنسي في وقت سابق من هذا الأسبوع "بناء على معلومات بحوزة إسرائيل من أن إيران تخطط لهجمات إرهابية ضد الوفد الإسرائيلي وجميع المشاركين في الأولمبياد".

وأضاف: "يجب اتخاذ تدابير وقائية متزايدة لإحباط مؤامرتهم. يجب على العالم الحر أن يوقف إيران الآن - قبل فوات الأوان".