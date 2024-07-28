وحقق السيد (21 عاما) حتى الآن ثلاثة انتصارات على الكولومبي جون إديسون رودريغيس 15-7 في دور الـ32، الإيطالي أندريا سانتاريلي 15-0 في دور الـ16 والبلجيكي نيسر لويولا 9-8 بالنقطة الذهبية التي بكى بشدة بعدها.

ويلتقي السيد، المصنف العاشر عالميا، في المباراة المقبلة الفرنسي يانيك بوريل (35 عاماً) المصنف الثالث وحامل ذهبية الفرق في أولمبياد ريو 2016.

يذكر أن المبارز المصري كان قد أقصى بوريل في دور الـ32 من نسخة طوكيو صيف 2021، عندما خرج من ربع النهائي.

بدأ السيّد المبارزة بعمر السادسة في طنطا، متأثرا بعمل والديه مدربي المبارزة.

واستهل السيد الذي يدرس تحليل البيانات في جامعة لونغ آيلاند في بروكلين، نيويورك، مشواره الأولمبي في ألعاب طوكيو صيف 2021 فحل ثامنا في السيف.

وكان مواطنه زياد السيسي بلغ نصف نهائي مسابقة الحسام، السبت، لكنه اخفق في تحقيق ميدالية برونزية.

وكان التونسي فارس فرجاني قد أحرز فضية المسابقة، لتكون الميدالية الثالثة في تاريخ العرب بعد فضية المصري علاء الدين ابو القاسم في الشيش (لندن 2012) وبرونزية التونسية إيناس البوبكري في الشيش أيضا (ريو 2016).