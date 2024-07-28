فقبل بدء مباراة الأحد ضد بورتوريكو، انقطع النشيد الوطني للدولة الإفريقية فجأة بعد حوالي 20 ثانية من تشغيل المقطع المسجل.

ووقف لاعبو السودان وجماهيرهم في حيرة في البداية، مما دفع مشجعي الفريقين داخل ملعب بيير موروا في مدينة ليل إلى إطلاق صيحات استهجان.

ثم بدؤوا في التصفيق بينما وقف لاعبو السودان وأيديهم على قلوبهم في انتظار تسوية المشكلة.

وفعل لاعبو بورتوريكو الشيء نفسه تضامنا.

وأعيد تشغيل المقطع المسجل بعد حوالي ثلاث دقائق وسط تصفيق من الجماهير، وعندما انتهى تشغيل النشيد الوطني، احتضن لاعبو جنوب السودان بعضهم البعض واستعدوا لانطلاق المباراة.

وتأهل جنوب السودان لدورة الألعاب الأوليمبية في باريس لأول مرة العام الماضي بعد خروجه من حرب أهلية ليصبح دولة مستقلة في عام 2011.

ومنذ بدء فعاليات أولمبياد باريس قبل حوالي 3 أيام توالت الأخطاء المشابهة الناجمة عن سوء التنظيم.

ففي اليوم الأول مثلا، رفع حراس الحفل العلم الأولمبي بشكل معكوس في ساحة تروكاديرو قرب برج إيفل.

كما أعربت كوريا الجنوبية عن انزعاجها بسبب تقديم وفدها الرياضي في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، الجمعة، على أنه وفد كوريا الشمالية، مطالبة القائمين على الحدث بتقديم ضمانات لعدم تكرار هذا الخطأ.