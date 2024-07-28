وأضاف منظمو الأولمبياد في بيان: "التجارب والاختبارات التي أجريت على مياه النهر السبت كشفت حسب معايير الاتحاد الدولي للثلاثي أن نوعية المياه لا تسمح بالمضي قدما في إجراء الحصة التدريبية".

وتابعت: "السبب في هذا يرجع إلى هطول الأمطار في باريس يومي الجمعة والسبت".

وعبر منظمو الدورة عن ثقتهم في تحسن نوعية المياه في النهر قبل انطلاق منافسات الثلاثي بسباق الرجال، الثلاثاء.

وتشمل منافسات الثلاثي 3 سباقات، في السباحة وركوب الدراجات والركض.

وتعول فرنسا كثيرا على السماح للرياضيين الأولمبيين بالسباحة في الممر المائي الأساسي في باريس عندما تنطلق منافسات الثلاثي، بعد أن استثمرت 1.4 مليار يورو في مشاريع تهدف لجعل النهر صالحا للسباحة باعتباره إرثا مهما في الأولمبياد.