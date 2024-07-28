وأعلنت الوكالة التي تعمل تحت غطاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" في بيان، أن العينة التي تم أخذها من الملاكمة "أظهرت وجود نتائج إيجابية للمادة المحظورة المحددة فوروسيميد".

وأخذت العينة في باريس الخميس قبل يوم من حفل افتتاح الأولمبياد، وأبلغ عنها مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، السبت.

وقالت الوكالة: "تم إبلاغ الرياضية بالقضية وإيقافها مؤقتا حتى حل الأمر، وهذا يعني أن الرياضية ممنوعة من المنافسة أو التدريب أو المشاركة في أي نشاط خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".

ويحق للملاكمة أوغونسيميلور (22 عاما) الطعن بالقرار أمام محكمة التحكيم الرياضية قسم مكافحة المنشطات، كما يمكنها طلب تحليل عينات أخرى.

وكان من المقرر أن تستهل الملاكمة النيجيرية مغامرتها الأولمبية ضمن منافسات فئة ما دون 60 كيلوغراما، الإثنين.

وباتت أوغونسيميلور ثالث حالة تنشط في النسخة الحالية الأولمبية، حيث أعلنت "آي تي إيه" الجمعة أن لاعب الجودو العراقي سجاد غانم ثبت تعاطيه للمنشطات المحظورة، كما أثبتت اختبارات لاعبة الكرة الطائرة الدومينيكية ليزفيل إيف ميخيا تعاطيها لمادة فوروسيميد.