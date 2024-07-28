وهذه الميدالية الأولمبية الأولى لفرجاني (27 عاما) والثالثة للعرب في المبارزة بعد فضيتي المصري علاء الدين أبو القاسم في الشيش (لندن 2012) والتونسية إيناس البوبكري في الشيش أيضا (ريو 2016).

وفرجاني من عائلة كلها ضالعة في المبارزة، فشقيقه محمد أيوب شارك في سلاح الشيش في ريو 2016، وشقيقه الآخر أحمد نافس في فئة الحسام في كؤوس للعالم عدة، أما والده صلاح فكان حكما دوليا في المبارزة، كما شاركت والدته وأعمامه وابناء عمه في منافسات رياضية على مختلف الأصعدة.

وعن سبب حبه للمبارزة، قال فرجاني وهو حكم مرخّص في الولايات المتحدة "لماذا أحبّ المبارزة؟ كل عائلتي في المبارزة. هي كالماء بالنسبة لي".