وخسر العراق أمام الأرجنتين 3-1، بينما انهزم المغرب أمام أوكرانيا 2-1، في الجولة الثانية التي أقيمت السبت.

وكان العراق قد فاز في مباراة الجولة الأولى على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، بينما خسرت الأرجنتين أمام المغرب بنفس النتيجة.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره المغربي، الثلاثاء المُقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من أولمبياد باريس 2024.

وتساوت منتخبات المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوز كل منها في مباراة وخسارة أخرى ليتأجل الحسم للجولة الأخيرة، فيما تصدرت الأرجنتين المجموعة بفارق الأهداف، حيث أحرزت 4 أهداف وتلقت 3، بينما تساوى المغرب وأوكرانيا في رصيد الأهداف حيث أحرز كل منتخب 3 أهداف وتلقى مثلها، بينما بات العراق في المركز الرابع بعدما أحرز 3 أهداف وتلقى 4.

وتسير قواعد التأهل من المجموعات في أولمبياد باريس، وفق النظام الآتي:

فارق النقاط فارق الأهداف عدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط خصم نقاط اللعب النظيف على النحو التالي:

بطاقة صفراء = -1

بطاقة حمراء بعد تلقي الصفراء الثانية = -3

بطاقة حمراء مباشرة = -4

بطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب = -5

وآخر ما يتم اللجوء إليه هو القرعة.

وبات من المؤكد صعود أحد المنتخبين العربيين وخروج الآخر، فيما باتت احتمالات التأهل كالآتي: