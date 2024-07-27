وتقدمت الأرجنتين عبر تياغو ألمادا في الدقيقة 15، لكن العراقيين عدلوا النتيجة بهدف لأيمن حسين بنهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح لوتشيانو غوندو وإزيكويل فرنانديز في تحقيق التفوق لـ"راقصي التانغو"، في الدقيقتين 62 و85 على التوالي.

بذلك يتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع المغرب والعراق في عدد النقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام "أسود الأطلس".