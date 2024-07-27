ونجحت الصين في التتويج بالذهبية في الغطس من المنصة المتحركة من ارتفاع 3 أمتار في المركز المائي في سان دوني متوفقة على الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكانت الصين توجت قبل وقت قصير بالذهبية الأولى لها في ألعاب باريس في الرماية (بندقية هواء مضغوط 10 امتار مختلط للفرق) في شاتورو.

وفازت بالميدالية الذهبية في المنصة المتحركة كل من تشانغ ياني وتشن بيوين، بينما حصلت كل من سارة بايكون وكاسيدي كوك من الولايات المتحدة على الميدالية الفضية، وياسمين هاربر وسكارليت ميو جنسن من بريطانيا على الميدالية البرونزية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، يوم الجمعة، بعد حفل مميز تضمن العديد من الفقرات وشهد مشاركة عدد من النجوم.