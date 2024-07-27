وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، رفع الحراس العلم الأولمبي الملون مقلوبا، في ساحة تروكاديرو قرب برج إيفل.

وشعار العلم الأولمبي مكون من 5 حلقات، 3 حلقات في الأعلى (زرقاء وسوداء وحمراء)، وحلقتان في الأسفل (صفراء وخضراء).

ولم يتضح بعد سبب هذا الخطأ، كما لم يعلق المنظمون على الواقعة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس الجمعة، خلال حفل افتتاح كبير على نهر السين.

وفي حين جذب الحفل نحو 300 ألف متفرج اصطفوا على ضفاف النهر للاحتفال بالثقافة والأزياء والتاريخ الفرنسي بحفاوة بالغة، شوهد مئات الأشخاص يغادرون مبكرا مع هطول غزير للأمطار.