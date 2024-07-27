وفازت بيريك (56 عاما) بثلاث ذهبيات في نسختين أولمبيتين في ألعاب القوى.

أما رينير، الذي ينافس في باريس، فقد فاز بذهبيتين في فردي الجودو وذهبية واحدة في منافسات الفرق.

وتسلم بيريك ورينير الشعلة بعدما حملها عدد من نجوم الرياضة بينهم أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان والإسباني رافائيل نادال الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة والأميركية سيرينا وليامز الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وأسطورة الجمباز الرومانية ناديا كومانتشي.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "افتتاح" دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس الجمعة، خلال حفل افتتاح رائع غير مسبوق على نهر السين.

وقال ماكرون الجملة البروتوكولية تحت الأمطار أمام برج إيفل "أعلن افتتاح دورة الألعاب الثالثة والثلاثين للألعاب الحديثة"، وذلك بعد 100 عام على استضافة باريس الألعاب للمرة الثانية.

وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت نحو 45 ألف شرطي وآلاف الجنود في عملية أمنية ضخمة في باريس استعدادا لحفل الافتتاح وأغلقت المجال الجوي حول منطقة باريس الكبرى وتمركز القناصة على أعلى البنايات.