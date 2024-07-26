وتساءل رواد مواقع التوصل الاجتماعي الذين تابعوا حفل افتتاح الأولمبياد حول هوية الشخص الغامض الذي ظهر وهو يحمل الشعلة الأولمبية.

وانطلق معلقون على صورة حامل الشعلة في تخمين هوية الرجل الذي لا يظهر منه سوى يده التي يحمل بها الشعلة.

وظهر حامل الشعلة ضمن فعاليات حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس الذي انطلق بتصور خيالي لسير عملية وصول الشعلة الأولمبية لمقر الحفل قبل العرض المبهر على نهر السين.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية 2024 من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.