ووجدت فرنسا في حفل افتتاح الأولمبياد فرصة لعرض تاريخها الحافل وثقافتها الثرية.

امتد حفل باريس على طول نهر السين، ليحول المعالم الأثرية الشهيرة في المدينة إلى مسارح للراقصين والمغنين وغيرهم من الفنانين.

وسلطت الأمطار التي غمرت المتفرجين والرياضيين وفوضى السفر في محطات قطار باريس الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها خيارات باريس الجريئة.

وأعطى الحفل المترامي الأطراف للمنظمين حشودا أكبر لنقلهم وتنظيمهم وحمايتهم مما كان يمكن أن يكون عليه الحال لو أنهم اتبعوا مثال المدن المضيفة الأولمبية السابقة التي افتتحت بعروض الملاعب التقليدية.

ومع ذلك، ومع بدء العرض، ارتفعت نسبة التفاؤل بأن باريس - المخلصة لشعارها الذي يتحدث عن كونها غير قابلة للغرق - قد تفوز بمقامراتها.