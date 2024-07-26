وقبل العرض الكبير على نهر السين بمشاركة 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية باريس، ظهر زيدان وهو يحمل الشعلة الأولمبية

وعندما ظهر على الشاشات، صفق الجمهور وصرخ بصوت عالٍ على ضفاف نهر السين.

وللمرة الأولى في التاريخ، يُقام حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، يشاهده 320 ألف متفرّج من مدرجات بُنيت خصيصاً للحفل على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.