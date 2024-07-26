ووفقا لصحيفة "غارديان"، ستقوم الفنانة سيلين ديون بالغناء في الحفل المرتقب، إلى جانب المغنية الأميركية المثيرة للجدل، ليدي غاغا.

ونشرت ديون عدة صور لها مع معالم العاصمة باريس، في الأيام الأخيرة، لتؤكد أنباء تواجدها خلال الألعاب الأولمبية.

وكانت ديون قد غنت بحماس كبير، خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في أتلانتا الأميركية عام 1996، عندما كانت في أوج شهرتها.

وتترقب الجماهير ظهور ديون، والذي سيأتي بعد أشهر عصيبة لها، حين ظهر مقطع فيديو النجمة الكندية وهي تصارع متلازمة الشخص المتيبس، وهو مرض النادر أصيبت به منذ عام ونصف.

وقد أثار المشهد القاسي تعاطف عدد كبير من جمهور سيلين ديو الذين عبروا عن قساوة الأمر وحزنهم ومن جهة أخرى عن إعجابهم بجرأتها وقدرتها على مشاركة تلك المشاهد مع العالم.