وتقدم زيكو (71 عاماً) والذي شارك في ثلاث نسخٍ من كأس العالم، بشكوى إلى الشرطة الفرنسية عقب سرقة حقيبته التي كانت تحتوي على نقود وساعات وألماس للسرقة من داخل سيارته في شمال باريس بعدما ترك النافذة مفتوحة، وذلك وفقاً لما أوضحه مكتب الادعاء.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن قيمة الممتلكات التي سرقت من زيكو تقدر بـ542 ألف دولار، إذ تحتوي حقيبته على ساعة رولكس وسلسلة من الألماس ونقود.

واعتبر مصدر مقرب من القضية لوكالة "فرانس برس" أن قيمة المبلغ المصرح عنه مبالغ فيها.

وأحيلت التحقيقات إلى فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة القضائية في باريس.

ويتواجد لاعب فلامنغو وأودينيزي الإيطالي ومدرب اليابان والعراق السابق في باريس كضيف مع البعثة الأولمبية البرازيلية.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية 2024 من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.