وخلال حفل افتتاح الأولمبياد، يعتبر الشخص الذي يرفع علم الدولة، التكريم الأعلى للرياضيين، وعادة ما يمنح لرياضي متألق وصاحب روح رياضية عالية.

فيما يأتي حملة أعلام الدول العربية في حفل افتتاح أولمبياد باريس الصيفي 2024 الجمعة على نهر السين: