تشارك الدول العربية بوفود متفاوتة العدد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بينما تطمح جميعها بخطف ميدالية أولمبية تسجل بالتاريخ.
وخلال حفل افتتاح الأولمبياد، يعتبر الشخص الذي يرفع علم الدولة، التكريم الأعلى للرياضيين، وعادة ما يمنح لرياضي متألق وصاحب روح رياضية عالية.
فيما يأتي حملة أعلام الدول العربية في حفل افتتاح أولمبياد باريس الصيفي 2024 الجمعة على نهر السين:
- الجزائر: أمينة بلقاضي (جودو)، ياسر تريكي (ألعاب القوى)
- السعودية: دنيا أبو طالب (تايكوندو)، رمزي الدهامي (فروسية)
- البحرين: أماني العبيدلي (سباحة)، سعود غالي (سباحة)
- مصر: سارة أحمد سمير (رفع أثقال)، أحمد الجندي (خماسي حديث)
- الإمارات: عمر عبد العزيز المرزوقي (فروسية)، صفية الصايغ (دراجات الطرق)
- العراق: علي عمّار (رفع أثقال)
- الأردن: راما أبو الرب (تايكوندو)، صالح الشرباتي (تايكوندو)
- الكويت: سعاد الفقعان (تجذيف)، يوسف الشملان (مبارزة)
- لبنان: ليتيسيا عون (تايكوندو)، سيمون الدويهي (سباحة)
- ليبيا: ملك المختار (سباحة)، محمد بكرة (تجذيف)
- المغرب: إيناس لقلالش (غولف)، ياسين الرحموني (فروسية)
- موريتانيا: سلام بوها (ألعاب القوى)، كامل ولد الدوه (سباحة)
- عمان: مزون العلوية (ألعاب القوى)، علي البلوشي (ألعاب القوى)
- فلسطين: وسيم أبو سل (ملاكمة)، فاليري ترزي (سباحة)
- قطر: شهد محمد (ألعاب القوى)، معتز برشم (العاب القوى)
- السودان: ياسين عبدالله (ألعاب القوى)، رنا سعد الدين (سباحة)
- سوريا: عمر حمشو (فروسية)، أليسار يوسف (ألعاب القوى)
- تونس: سليم الجميعي (كانوي متعرّج)، خديجة الكريمي (تجذيف)
- اليمن: سمير اليافعي (ألعاب القوى)
- الصومال: حسن علي إيدو (ألعاب القوى)
- جيبوتي: سمية حسن نور (ألعاب القوى)، اسماعيل محمد (ألعاب القوى)
- جزر القمر: هاشم معروفو (ألعاب القوى)، مايشا سعدي (سباحة)