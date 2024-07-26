وتقوم السلطات الفرنسية بتمشيط أجزاء من نهر السين، عبر الاستعانة بغطاسين محترفين.

وسيقام حفل افتتاح الأولمبياد "التاريخي" على طول نهر السين وسط باريس، حيث ستدخل وفود الدول على قوارب خاصة.

ويأتي ذلك بعد تعرض شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم كبير وأعمال تخريب، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، وفق ما كشفت الشركة صباح الجمعة.

وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" إن الشركة تعرضت ليل الخميس الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد "بلبلة كبيرة"، على ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.