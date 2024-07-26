واختار رياضيو بعثة الولايات المتحدة، غوف، المصنّفة ثانية عالميا والتي يبلغ طول قامتها 1.75 مترا، لحمل العلم الأميركي إلى جانب نجم السلة ليبرون جيمس ذو الطول الفارع (2.06 متر) خلال حفل الافتتاح، الجمعة.

وقالت غوف ابنة الـ 20 عاما والمتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، عما يراودها بشأن حمل العلم الأميركي: "أنا قلقة بعض الشيء بشأن فارق الطول. اعتقدت أن الأمر يتعلق بعلمين لكنني رأيت بعض الصور (لدورات أولمبية سابقة) وهما يحملان العلم معا".

وتعشق غوف كرة السلة وغالبا ما تتابع مبارياتها من المدرجات، وقد أقرّت في وقت سابق بأنها ستشعر بالذهول عند مقابلة جيمس، الفائز بلقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي أيه" 4 مرات.

وعندما سُئلت عما إذا كانت لديها أي خطط لتسجيل مقطع فيديو على منصة "تيك توك" مع جيمس (39 عاما) الذي تعتبره "مثالا أعلى"، قالت "لا، لم أقابله بعد، لذا لا أعتقد أنني سأمتلك الثقة للقيام بذلك".

وأردفت "لقد شاهدت العديد من مباريات (ميامي) هيت، على شاشة التلفزيون، وداخل الملعب. لقد رأيته (جيمس) عدة مرات. ولكني لم أقابله على الرغم من أني أوّد قول إني فعلت ذلك".