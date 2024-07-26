ويضم الفريق الإماراتي الوطني للفروسية المشارك بمسابقة قفز الحواجز كل من عبدالله حميد المهيري، وعبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي.

ويمثل منتخب الإمارات الوطني للجودو 5 لاعبين ولاعبة واحدة وهم نارمند بيان في وزن تحت 66 كغ، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كغ، وأرام غريغوريان في وزن تحت 90 كغ، وظافر آرام في وزن تحت 100 كغ، وعمر معروف في وزن فوق 100 كغ، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات للوزن الخفيف تحت 52 كغ.

وتخوض صفية الصايغ لاعبة منتخب الإمارات الوطني للدراجات سباق الطريق في الدورة الأولمبية بباريس وهي أول رياضية إماراتية تتأهل للألعاب الأولمبية في لعبة الدراجات، كما يشارك السبّاح يوسف راشد المطروشي بسباق 100 متر حرة، وتشارك السبّاحة مها عبدالله الشحي بسباق 200 متر حرة، فيما تشارك مريم محمد الفارسي عداءة منتخبنا الوطني بسباق 100 متر.

ومن المنتظر أن يحمل الفارس عمر المرزوقي علم دولة الإمارات العربية المتحدة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية مساء الجمعة، والذي يقام خارج الملعب للمرة الأولى بنهر السين على نحو 160 قاربا.