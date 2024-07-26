وقال خبير الأرصاد الجوية سيريل دوشين في منشور على موقع القناة على الإنترنت: "لا يزال هناك عدم يقين بشأن مسار وموقع العاصفة المطرية الدقيق".

وأضاف: "قبل أقل من 24 ساعة، تفاءل المتوقعون إلى حد ما وتوقعوا هدوءا رغم أن الطقس غائم، مع خطر ضئيل فقط لهطول الأمطار".

وتستعدّ باريس لانطلاق حفل افتتاح تاريخي غير مسبوق لألعابها الأولمبية الصيفية باستعراض نحو 7 آلاف رياضي من الدول المشاركة لنحو 4 ساعات على عبّارات وقوارب في نهر السين وسط مدينة النور، في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة.