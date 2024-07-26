وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في رسالة الى نظيره الفرنسي تلقّت وسائل الإعلام نسخة منها "هناك من يحاول المساس بقدسية هذا الحدث السعيد".

وأضاف "لدينا تقييمات حاليا حول التهديدات المحتملة التي تشكلها الجماعات الإرهابية من إيران والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تهدف إلى تنفيذ هجمات إرهابية ضد أعضاء الوفد الإسرائيلي والسياح الإسرائيليين خلال الألعاب الأولمبية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كاتس قوله "يؤكد هذا القلق أهمية التزامنا المشترك بضمان سلامة وأمن جميع المشاركين".

وعبّأت السلطات الفرنسية موارد أمنية استثنائية بمشاركة عشرات الآلاف من قوات الأمن والجيش التزاما بمنع هجوم محتمل بطائرات بدون طيار مع إغلاق المجال الجوي لمسافة تصل إلى 150 كلم حول باريس، وذلك من أجل ضمان أمن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية على نهر السين الجمعة 26 يوليو.

وسيحصل جميع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية وعددهم 88 على حراسة شخصية على مدار الساعة، توفرها قوات النخبة من الشرطة الفرنسية، سواء داخل القرية الأولمبية أو في كل مرة يغادرون فيها المجمع الواقع في شمال باريس.

ولاحقاً، قالت السفارة الإسرائيلية إنّ رياضيين في باريس تلقّوا تهديدات كما نشرت بيانات لهم على الإنترنت في حملة اتّهمت إيران بتدبيرها.

واتّهمت إسرائيل الخميس إيران بممارسة "إرهاب رقمي" يرمي إلى "بث الخوف" في صفوف البعثة الأولمبية الإسرائيلية في باريس.

وقالت مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة والرياضة الإسرائيليتان في بيان إنّ "مجموعة من القراصنة فتحوا قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي نشروا فيها معلومات شخصية عن أعضاء الوفد ووجهوا لهم رسائل تهديد".

وأضاف البيان أنّ الحملة نُفذت "من خلال محاولة انتحال صفة منظمة فرنسية تحمل اسم جي او دي (GUD)"، بدون تحديد ما إذا كان المقصود النقابة الفرنسية اليمينية المتطرفة التي حلّتها السلطات في نهاية يونيو.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضا الثلاثاء طلب الفلسطينيين منع إسرائيل من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بسبب الحرب في غزة.

وطلبت اللجنة الأولمبية الفلسطينية في رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية فرض حظر على إسرائيل، قائلة إنّ قصف قطاع غزة المحاصر يشكّل انتهاكاً للهدنة الأولمبية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء إلى تحالف عالمي ضدّ "محور الإرهاب" الإيراني، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل "يجب أن تقفا معًا" ضد طهران ووكلائها.





DATELINE:القدس, 25-7-2024 (أ ف ب) -