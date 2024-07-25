وانتصر المنتخب العراقي على أوكرانيا بنتيجة 2-1، بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف.

وسجلت أوكرانيا هدف التقدم عن طريق فالنتين روبشنسكي في الدقيقة 53، إلا أن القائد أيمن حسين عدل النتيجة بعد 4 دقائق فقط، من ركلة جزاء.

وجاء النصر بأقدام النجم الصاعد بقوة، علي جاسم، بعد مهارة فنية، في الدقيقة 75.

وكان المنتخب المغربي قد انتصر على الأرجنتين بنفس النتيجة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، مما وضعه في صدارة مشتركة مع العراق.