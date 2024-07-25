وبعد نحو ساعتين، ألغى الحكم هدف الأرجنتين الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وقرر استكمال الدقائق المتبقية من المباراة، ليتم بعد ذلك الإعلان عن فوز المغرب بنتيجة 2-1.