وخلال لقاء المغرب والأرجنتين، اقتحم عدد من الشبان أرضية الملعب، خلال سير المباراة، مما اضطر الحكم لإيقاف اللقاء في فترات متقطعة.

ومع انتهاء المباراة بتعادل الأرجنتين في اللحظات الأخيرة، بدأ الانفلات الأمني يتجلى بشكل واضح للجميع.

الجماهير قامت برمي عبوات الماء والمفرقعات على لاعبي الأرجنتين بشكل مكثف.

ثم قام عدد من الجماهير باقتحام أرضية الملعب، دون أي رادع من الأمن الفرنسي، الذي توعد بالتشديد خلال الأولمبياد.

ومثلت هذه المباراة إنذارا أوليا للأمن الفرنسي، خلال الأولمبياد التي تمثل تحديا حقيقيا للسلطات.

وانطلقت فعاليات كرة القدم مساء الأربعاء، على أن تنطلق الأولمبياد بشكل رسمي مساء الجمعة، في حفل افتتاح ضخم على جوانب نهر السين.