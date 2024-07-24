وخال الجميع ان المباراة انتهت بالتعادل 2-2، بعد تسجيل الأرجنتين هدفاً متأخراً في الدقيقة 16 من الوقت البدل عن ضائع، بيد ان دخول الجماهير دفع الحكم إلى إيقافها.

وبعد نحو ساعتين، ألغى الحكم هدف الأرجنتين الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وقرر استكمال الدقائق المتبقية من المباراة.

وقدم الأولمبي المغربي أداء بطوليا، وتقدم بنتيجة 2-0، قبل أن تتعادل الأرجنتين في الدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع، في سيناريو "لا يصدق"، أبكى الجماهير المغربية العريضة التي حضرت في سان إتيان.

وقدم أسود المغرب أداء رائعا، وسيطروا على منتخب التانغو طوال المباراة، وتقدموا بهدفين عن طريق هداف العين الإماراتي سفيان رحيمي.

ولكن الأرجنتين عادت بهدف جولياني سيموني، قبل أن يسجل كرستيان ميدينا هدف التعادل في الدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع.

وأثار حكم اللقاء الجدل بإضافته 15 دقيقة كاملة، بعد انتهاء 90 دقيقة، مما أثار غضب الجماهير المغربية في المدرجات، مما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة.

وتضم المجموعة الثانية في الأولمبياد إلى جانب المغرب والأرجنتين، منتخب العراق ومنتخب أوكرانيا.