وتشارك تونس في الألعاب الأولمبية بوفد محدود العدد ويضم 27 رياضيا ورياضية.

ورغم العراقيل التي واجهتها الرياضة التونسية في مسار تحضيراتها للألعاب الأولمبية وذلك بفشل كل الرياضات الجماعية وآخرها منتخب كرة اليد للرجال في ضمان مقعد في الألعاب، فضلا عن إعلان النجمين أنس جابر في التنس وأيوب الحفناوي بطل السباحة في أولمبياد طوكيو 2020، إلا أن الأوساط الأولمبية لا تزال تعقد كثيرا من الآمال في الصعود على منصة التتويج.

وخلال النسخة الماضية التي أقيمت في صيف 2021 في طوكيو أحرزت تونس ميداليتين اثنتين، الأولى فضية أحرزها لاعب التايكواندو محمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 58 كيلوغراما، والثانية ذهبية وتحصل عليها السباح أيوب الحفناوي في سباق 400 متر سباحة حرة.

لكن تراجع عدد المشاركين في باريس أثار مخاوف من أن تمر تونس بجانب الحدث الأولمبي.

وتشارك تونس بسبعة وعشرين رياضيًا ورياضية جميعهم في الألعاب الفردية، فيما تسجل الرياضات الجماعية غيابها عن الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة طوكيو منذ 3 سنوات.

وخلال شهر مايو الماضي أعلن البطل الأولمبي والعالمي السباح أيوب الحفناوي، الذي كان أهدى تونس في النسخة الماضية (طوكيو 2020 +1) ميدالية ذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة، انسحابه من المشاركة وبعد ذلك بأسابيع كشفت نجمة كرة المضرب أنس جابر، غيابها عن ألعاب باريس بسبب معاناتها من إصابة في الركبة ليتضاءل عدد الرياضيين التونسيين في باريس 2024.

وتحتل تونس عربيا المركز الرابع في عدد المشاركين (27 لاعبا ولاعبة)، وراء كل من مصر (165) رياضيا، والمغرب (60 رياضيا) والجزائر (48 رياضيا).

وسجلت تونس تراجعا كبيرا في عدد الرياضيين المتأهلين رسميا إلى باريس 2024، وذلك بعد أن شاركت بنحو 112 رياضيا في ألعاب لندن 2012 و80 في ريو دي جانيرو 2016 و63 في دورة طوكيو 2020.

وتضم البعثة التونسية المشاركة في الألعاب 13 رياضيًا في الرجال و14 في السيدات، وذلك في 12 اختصاصًا رياضيًا وفق ما أكده رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان.

وقال بوصيان إن تراجع عدد أفراد البعثة التونسية يعود إلى ضيق فترة للتحضيرات باعتبار أن 3 سنوات تفصل بين ألعاب طوكيو وأولمبياد باريس، فضلا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي منعت كثيرا من الرياضيين التونسيين من التحضير للألعاب رغم مجهودات الدولة".

وتابع بوصيان: "العراقيل التي اعترضت الرياضة التونسية قبل الأولمبياد لن تقف حاجزا أمام عدة أبطال.. أتوقع أن نحرز أكثر من ميدالية.. خليل الجندوبي يحمل الآمال وفراس القطوسي وكارم هنية وفارس الفرجاني وزينب الجربي وغيرهم ممن يحملون الآمال وسيشرفوننا."

وتحظى رياضتا التايكواندو والمصارعة بأكبر عدد من المشاركين من خلال 4 رياضيين في كل اختصاص: إذ سيكون التايكواندو ممثلًا في حامل فضية طوكيو 2020 محمد خليل الجندوبي وفراس القطوسي وإكرام الظاهري وشيماء التومي️.

وفي المقابل سيمثل الرباعي زينب الصغير وسوار بوستة ومحمد أمين القنيشي وسليمان نصر رياضة المصارعة.

وفي رفع الأثقال سيكون الرباع كارم بن هنية ضمن المشاركين في ألعاب باريس، أما في الملاكمة فتمثل خلود الحليمي البعثة التونسية، فيما تشارك أيضا لاعبة الجودو سارة المزوغي ولاعب كرة المضرب معز الشرقي.

وتشارك رياضة المبارزة التونسية في باريس وذلك بفضل فارس الفرجاني وياسمين دغفوس ورياضة الكانوي كاياك عبر غيلان الختالي وسليم الجماعي ورياضة الرماية من خلال الفة الشارني في الرماية بالمسدس، ورحاب الوليد في الرماية بالقوس والسهم، بالإضافة إلى السباحين أحمد الجوادي وجميلة بولكباش.

وتضم البعثة التونسية كلا من مروى بوزياني وأحمد الجزيري ومحمد أمين الجهيناوي في ألعاب القوى (منافسات سباق 3000 متر موانع)، في حين يمثل رياضة التجديف الثلاثي محمد الطيب وخديجة الكريمي وسلمى الذوادي.

وقالت جميلة بولكباش، التي تمثل تونس في السباحة إنها تتطلع إلى النسج على منوال السباح الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي الذي أهدى تونس الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.

وقالت بولكباش في تصريحات للإذاعة التونسية: "أشكر كل من دعمني ودافع بقوة من أجل مشاركتي في الألعاب الأولمبية.. فريقي الحالي الترجي التونسي والسابق النادي البحري ببنزرت واتحاد السباحة واللجنة الأولمبية.. المشاركة في الألعاب الأولمبية حلم جميل لكنني أتطلع إلى أبعد من ذلك وهو التتويج بميدالية أولمبية وسأعمل جاهدة من أجل ذلك".

وعلى مر تاريخ مشاركاتها الأولمبية فازت تونس بـ15 ميدالية، من بينها 5 ذهبية و3 فضية و7 برونزية، وذلك في 14 مشاركة ويملك العداء البطل محمد القمودي أكبر عدد من الميداليات في تاريخ المشاركات التونسية في الأولمبياد برصيد 4 ميداليات، واحدة ذهبية وفضيتان وواحدة برونزية وذلك في دورات 1964 و1968 و1972.