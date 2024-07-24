العاصمة الفرنسية باريس ستفتتح الأولمبياد مساء الجمعة، بحفل افتتاح فريد من نوعه، قد يكون الأغرب عبر تاريخ الألعاب الطويل.

ما وجه الاختلاف عن الاحتفالات السابقة؟

سيكون حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الأول الذي يقام خارج الملعب، حيث سيحول الاحتفال في 26 يوليو العاصمة الفرنسية إلى مسرح حيث سيقام العرض التقليدي للرياضيين في القوارب على طول نهر السين، مرورا بالمعالم الباريسية الأكثر شهرة.

وعادة ما كان استاد رئيسي في المدينة المنظمة، هو الذي يحتضن الحفل وفقرة دخول الرياضيين، ولكن باريس ستستخدم نهرها الشهير هذه المرة، للحفل.

كل ما تحتاج لمعرفته حول حفل الافتتاح المرتقب:

بدلا من الصور المألوفة للرياضيين وهم يسيرون على طول مضمار ألعاب القوى، سيستمتع الضيوف والمشاهدون باستعراض نهري ملون في قلب العاصمة الفرنسية.

وسيحل نهر السين، وهو الشريان المائي الرئيسي في المدينة، محل المسار التقليدي، وستتحول الأرصفة إلى منصات للمتفرجين، بينما ستوفر انعكاس شمس الغروب على المعالم الباريسية الشهيرة خلفية الحدث.

وهذا المفهوم الخارجي يجعل من باريس 2024 أيضا أكبر حفل افتتاح من حيث الجمهور والتغطية الجغرافية.

ما هو مسار الحفل؟

يعد طريق الحفل على طول نهر السين بمثابة رحلة بصرية عبر التاريخ والهندسة المعمارية الباريسية.

يعد جسر أوسترليتز بجوار حديقة النباتات بمثابة نقطة الانطلاق للأسطول، الذي سيواصل بعد ذلك غربا لمسافة 6 كيلومترات على طول نهر السين، ويمر تحت الجسور التاريخية والمعالم الشهيرة، مثل نوتردام ومتحف اللوفر، أيضا. مثل بعض أماكن الألعاب، بما في ذلك القصر الكبير.

وسيصل الرياضيون، المتجمعون على متن القوارب مع فرقهم الوطنية، في نهاية المطاف قبالة تروكاديرو - الساحة المقابلة لبرج إيفل - حيث سيتم تنفيذ البروتوكولات الرسمية، وإشعال الشعلة الأولمبية، وإعلان افتتاح ألعاب باريس 2024 رسميا.

كم عدد الرياضيين الذين سيشاركون؟