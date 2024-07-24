وكانت متسابقة الفروسية، التي فازت بست ميداليات أولمبية بالسابق، بما في ذلك ذهبيتان في لندن 2012 وثالثة في ريو 2016، من المقرر أن تتنافس في كل من الأحداث الفردية والجماعية في الأولمبياد.

لكنها انسحبت الآن من فعاليات هذا الصيف، التي تبدأ الجمعة، قائلة إن لقطات الفيديو الصادمة "منذ 4 سنوات.. تظهر أنني ارتكبت خطأ في الحكم خلال جلسة تدريب".

وقال الاتحاد الدولي لرياضات الفروسية (FEI)، إنه تم إيقافها مؤقتا لمدة 6 أشهر، بعد تقديم شكوى رسمية إلى المنظمة.

وقال ستيفان وينسينغ، محامي المبلغ عن المخالفات، لصحيفة التلغراف، إنه أثناء إعطاء درس لطالبة، "أخذت دوجاردان السوط الطويل وكانت تضرب الحصان أكثر من 24 مرة في دقيقة واحدة وبقوة شديدة، قاسية حقا، قاسية حقا".

وأضاف أن الحصان كان مثل "فيل في السيرك".

وأشار اتحاد الفروسية البريطاني (BEF) والترويض البريطاني (BD) إلى "مزاعم سوء سلوك رعاية الحيوان" والتي "سيقوم الاتحاد الدولي للفروسية الآن بالتحقيق فيها بشكل كامل".