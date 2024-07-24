وتشارك منتخبات مصر والمغرب والعراق، في منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، وعين كل منهم على تحقيق أول ميدالية في كرة القدم عبر التاريخ.

وتشارك المنتخبات بلاعبين دون سن 23 عاما، وفقا للقوانين الأولمبية، ولكن يسمح لكل منتخب باستخدام 3 لاعبين دون سن محدد.

وسيشارك في البطولة عدد من النجوم العالميين، هنا أبرزهم: