وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن بلاده ستوفر حماية للرياضيين الإسرائيليين على مدى 24 ساعة، خلال الأولمبياد التي ستنطلق في باريس الجمعة.

كما قال وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه خلال اجتماع أمام نظرائه من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين: "أود أن أقول للوفد الإسرائيلي، نيابة عن فرنسا، إننا نرحب بكم في فرنسا للمشاركة في هذه الألعاب الأولمبية".

وذكر أنه سيؤكد على هذه النقطة في اتصال هاتفي وشيك مع نظيره الإسرائيلي، إذ "سأبلغه بأننا نضمن أمن الوفد الإسرائيلي".

وأتت تعليقات الوزيرين بعدما قال المشرع اليساري توما بورت إن الوفد الإسرائيلي "غير مرحب" به في فرنسا، ودعا إلى احتجاجات على مشاركته في الأولمبياد.

وتبدأ دورة الألعاب وسط مخاوف أمنية واضحة في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، نتيجة الحربين في أوكرانيا وغزة.

وأصبحت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مثار اهتمام لليسار في فرنسا.

عن الوفد الإسرائيلي