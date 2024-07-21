وفي مباراة تحضيرية لأولمبياد باريس 2024، انتصر منتخب الولايات المتحدة في كرة السلة، على منتخب جنوب السودان بنتيجة 101-100.

وكان منتخب جنوب السودان متفوقا خلال اللقاء بفارق 14 نقطة مع انتهاء نصف المباراة، قبل أن يعود نجوم "إن بي أيه" للانتصار.

وسجل ليبرون جيمس سلة الفوز، قبل 8 ثوان من النهاية، ليحسم اللقاء، وينقذ أميركا من "إحراج" كبير قبل الأولمبياد.

يذكر أن منتخب جنوب السودان هو ممثل إفريقيا الوحيد في كرة السلة الرجالية بالأولمبياد.

ووقع منتخب جنوب السودان في مجموعة مع الولايات المتحدة وصربيا وبورتو ريكو في منافسات أولمبياد باريس التي تنطلق بعد أسبوع.