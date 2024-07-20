وندد المهاجم البالغ 28 عاما بالإساءة العنصرية المزعومة التي أدلى بها أحد لاعبي كومو الاثنين خلال مباراة تحضيرية في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد، واصفا إياه بـ "جاكي شان"، وهو نجم سينمائي من هونغ كونغ اشتهر بأفلام الفنون القتالية.

احتجاج الاتحاد الكوري الجنوبي

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي إنه بعث برسالة رسمية إلى "الفيفا" أعرب فيها عن "قلقه البالغ إزاء الأفعال العنصرية التي تعرض لها هي-تشان هوانغ".

وطالب الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة و"القضاء على العنصرية في ملاعب كرة القدم"، وفقا لما ذكر "فيفا" على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس".

من جهته قال اللاعب هوانغ عبر تطبيق "إنستغرام" في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الجهاز الفني ورفاقه قالوا إنهم سيغادرون الملعب معه "إذا لزم الأمر" بعد الإساءة المزعومة.

وأضاف أن "العنصرية غير مقبولة في الرياضة وفي جميع جوانب الحياة".

وقال مدرب ولفرهامبتون الإنجليزي غاري أونيل إن هوانغ يحظى بالدعم الكامل من نادي ولفرهامبتون.

نفي نادي كومو

وأصر نادي كومو الإيطالي على أن لاعبه "لم يقل أي شيء بطريقة مهينة" وأن "رد فعل بعض لاعبي ولفرهامبتون أدى إلى تضخيم الحادث بشكل غير متناسب".

وحسب نادي كومو، فإن اللاعب الذي لم يذكر اسمه قال "تجاهله، فهو يعتقد أنه جاكي شان".

وشدد النادي الإيطالي على أن التعليق كان "في إشارة إلى اسم اللاعب، وإلى الإشارات المستمرة لـ +شاني+ التي يدلي بها زملاؤه في الفريق على أرض الملعب".

وهوانغ ليس أول لاعب كوري جنوبي يتعرض لهجمات عنصرية أثناء اللعب في الدوريات الأوروبية، ففي عام 2021، تم القبض على ثمانية رجال يشتبه في نشرهم تغريد إساءة عنصرية بحق نجم توتنهام الإنجليزي هيونغ-مين سون.

وقال سون في عام 2022 إنه واجه عنصرية "لا يمكن تصورها" كلاعب كرة قدم مراهق في ألمانيا، وكان سعيدا بالانتقام عندما أخرج المنتخب الكوري نظيره الألماني بفوزه عليه 2-0 من مونديال روسيا 2018.