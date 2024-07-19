القصة بدأت عندما أعلن نادي كاظمة عبر موقعه، الخميس، خوضه مباراة ودية خلال معسكره التدريبي في مصر استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أنه فاز خلالها على تليفونات بني سويف 7-1.

لكن المفاجأة أن نادي تليفونات بني سويف نفى عبر صفحته على موقع "فيسبوك" خوض أي مباريات ودية، مؤكدا عدم صحة الأخبار التي تتحدث عن إقامة لقاء للفريق مع نظيره الكويتي.

وقال بني سويف عبر حسابه: "الأخبار التي تداولت عن إقامة مباراة ودية مع نادي الكاظمه الكويتي غير صحيحة. النادي لم يلعب أي مباراة ودية في الفترة الحالية، والجهة الراعية أكدت عدم وجود أي مباريات ودية مرتبة في هذا الوقت".

وحذر النادي المصري من التعامل مع وكيل لاعبين يدعى "سيد رياض"، مؤكدا أنه انتحل صفة ممثل النادي ونظم مباراة ودية مع كاظمة الكويتي، ونشر النادي صورة لهذا الشخص التقطت خلال إقامة المباراة محل الجدل.

كاظمة يوضح

وثارت حالة من الجدل بشأن الواقعة، إلا أن النادي الكويتي أصدر بيانا توضيحيا أكد فيه أن ما جرى تتحمل مسؤوليته الشركة المنظمة، التي طالبها بالاعتذار الرسمي للناديين.

وقال في بيانه :"تابع نادي كاظمة الرياضي الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس أمام نادي تليفونات بني سويف انتهت بنتيجة 1/7 لصالح كاظمة، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي المقبل، وعليه يود النادي بيان الآتي:

تقع مسئولية تنظيم المعسكر التدريبي بكافة تفاصيله بما فيها المباريات الودية المقرر إقامتها بتاريخ 18 - 22 - 26 - 30 يوليو على الشركة المنظمة للمعسكر بموجب العقد الموقع بين النادي والشركة.

لن تقام أي مباراة ودية قادمة دون موافقة رسمية معتمدة من مسؤولي الناديين.

تتحمل الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي المسؤولية القانونية والجزائية وما ترتب على هذا الخطأ من تأثير تجاه الناديين تليفونات بني سويف ونادي كاظمة.

تقوم الشركة بنشر بيان رسمي عبر موقعها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المقروء مباشرة بعد نشر هذا البيان تعلن تحملها المسئولية الكاملة عن هذا الخطأ وتتقدم باعتذار رسمي للناديين وتتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ في المباريات المقبلة وفيما تبقى من مدة المعسكر.

الشركة المنظمة تعتذر

واعتذرت شركة "ستارميكر فوتبول" المنظمة للمباراة عن الواقعة، مؤكدة تعرضها للخداع من شخص ادعى أنه ممثل نادي تليفونات بني سويف.

وقالت الشركة في بيان: "تتقدم شركة ستارميكر فوتبول بالاعتذار الرسمي لمجلس إدارة نادي كاظمة الكويتي وجميع محبيه عن الخطأ غير المتعمد بشان المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس، حيث إن الشركة اتفقت مسبقا لإقامة عدة مباريات وكان من بينها مباراة بين نادي كاظمة ونادي تليفونات بني سويف".

وأوضح البيان: "لكن للأسف الشديد الشركة تعرضت لخداع من ممثلي نادي تليفونات بني سويف، الذي اتضح فيما بعد أنه لا تربطه أي صلة بالنادي، كما ادعى كذبا أن الفريق المنافس يمثل نادي تليفونات بني سويف، والشركة تنفي علاقة نادي كاظمة بما حدث وكذلك نادي تلفونات بني سويف".

وتابعت: "بناء عليه فإن الشركة تتعهد بعدم تكرار الواقعة المؤسفة مستقبلا، وأنها تتحمل المسؤولية المادية والأدبية عن ذلك وتتقدم بالاعتذار الرسمي لمجلس إدارة نادي كاظمة الرياضي ونرجو من سيادتكم قبول الاعتذار".