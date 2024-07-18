وسيخضع المدافع الدولي لعملية جراحية الأسبوع المقبل، قبل أن يبدأ رحلة التعافي الطويلة.

يشار إلى أن سجل إصابات أراوخو منذ التحاقه بفريق برشلونة في عام 2020، مزعج لأي جهاز فني.

وحسب صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما تعرض لـ16 إصابة مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي جعله يغيب عن 46 مباراة من أصل 213 مباراة رسمية للكتالونيين خلال تلك الفترة.

وبات في حكم المؤكد أن تزداد نسبة غيابه (21 بالمئة حاليا) خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بسبب الإصابة الجديدة.

ويتوقع متابعو الكرة الإسبانية أن يزيد سجل إصابات أراوخو من احتمال رحيله عن برشلونة، رغم اعتباره لاعبا أساسيا في تشكيلة الفريق الكتالوني.